Белорусские и российские волонтеры обменяются опытом в преддверии ЧМ по футболу и II Европейских игр

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские волонтеры обменяются опытом в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года и II Европейских игр. Соответствующее соглашение заключено между фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года" с организационным комитетом "Россия-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе фонда.

Согласно договору планируется визит 50 волонтеров из Беларуси в города-организаторы чемпионата мира по футболу FIFA для получения опыта по 20 функциональным направлениям. Срок обучения займет от одного до двух месяцев. Добровольцы помогут в таких направлениях волонтерской деятельности, как работа со СМИ, размещение участников и гостей, организация питания, прибытие и отъезды участников и гостей, маркетинг, сервисы для зрителей, управление объектами и другие. Кроме того, белорусских волонтеров ждет общее обучение, которое пройдет в апреле 2018 года в Москве. В свою очередь в 2019 году дирекция готова принять и обучить волонтеров из России, которые смогут помогать по разным направлениям во время II Европейских игр.

В дирекции отметили, что первое совместное мероприятие белорусов и россиян уже состоялось в конце марта 2018 года. Тогда белорусские ребята стали частью организаторской команды тестового матча по футболу между национальными сборными России и Бразилии.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года в 15 видах спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют 206 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах. Состязания пройдут на 12 спортивных площадках.-0-