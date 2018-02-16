Белорусские самбисты завоевали семь золотых наград в первый день домашнего турнира категории А

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские самбисты завоевали семь золотых наград в первый день XXII Международного турнира категории А - открытого чемпионата Беларуси по самбо на призы Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам мужских соревнований в спортивном разделе на высшую ступень пьедестала поднялись Ваэ Тутхалян (весовая категория 62 кг) и Юрий Рыбак (свыше 100 кг). Среди женщин аналогичного успеха добились Лейла Аббасова (48 кг), Анастасия Архипова (56 кг), Ольга Намазова (72 кг) и Екатерина Калюжная (свыше 80 кг). Золото в боевом разделе принес белорусской команде Евгений Алексиевич (82 кг).

Серебряными призерами турнира в своих весах стали Иван Анискевич (62 кг), Алексей Степаньков (90 кг), Шамиль Яхьяев (68 кг, боевое самбо), Владислав Ковалев (82 кг, боевое самбо).

Бронзовые медали примерили восемь белорусских самбистов. Среди них Павел Гладких (62 кг), Степан Попов (74 кг), Евгений Ильюхин (90 кг), Анфиса Копаева (48 кг), Татьяна Мацко (64 кг), Карина Шут (72 кг), а также в боевом разделе у мужчин Василий Остапец (68 кг) и Сергей Фирсов (100 кг).

Таким образом, после первого соревновательного дня на счету хозяев турнира 19 (7 золотых, 4 серебряные, 8 бронзовых) медалей. По количеству завоеванных наград высшего достоинства они уже повторили прошлогодний успех. Всего же год назад у белорусских спортсменов было 35 призовых мест.

В заключительный день соревнований, 17 февраля, будут проходить поединки у мужчин в весах 57, 68, 82, 100 кг спортивного раздела; 62, 74, 90, свыше 100 кг боевого раздела. В женской части поборются представительницы категорий 52, 60, 68 и 80 кг. Вход на трибуны Дворца спорта для зрителей свободный.

Организаторами турнира выступают Министерство спорта и туризма, Международная любительская федерация самбо (FIAS), республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Мингорисполком, Национальный олимпийский комитет и Белорусская федерация самбо. За время его проведения (с 1997 года) в числе участников турнира побывали представители более 30 стран.-0-

Фото Оксаны Манчук