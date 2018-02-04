Белорусские школьники отправляются на Всемирную зимнюю гимназиаду в Гренобль

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники на I Всемирной зимней гимназиаде в Гренобле (Франция), которая пройдет 5-10 февраля, поучаствуют в соревнованиях по керлингу, биатлону и горным лыжам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик.
В программу гимназиады включены горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, керлинг, фристайл, хоккей, сноуборд. "Белорусская сборная примет участие в трех из них: в керлинге, биатлоне и горнолыжном спорте. Мы надеемся, что юные спортсмены покажут достойные результаты", - отметил Эдуард Томильчик. Он пожелал школьникам успехов на гимназиаде, подчеркнув, что она для ребят значима как Олимпийские игры для взрослых спортсменов.
Сегодня в Минске состоялись торжественные проводы белорусской спортивной делегации на I Всемирную зимнюю гимназиаду. Капитаном спортивной делегации стал биатлонист Антон Шидловский. Его лучший результат сезона - четвертое место на первом этапе Кубка Белорусской федерации биатлона в масс-старте.
Беларусь является членом Международной федерации школьного спорта (ISF) с 2012 года. За это время белорусские школьники-спортсмены дважды принимали участие во Всемирных летних гимназиадах в 2013 году в Бразилии, в 2016-м - в Турции, откуда привезли 4 и 14 наград различного достоинства соответственно.-0-
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