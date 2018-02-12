Белорусские спортсмены поспорят за награды Олимпиады в двух видах программы

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане будет разыграно 7 комплектов наград. Белорусы выступят в двух видах соревновательной программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Болельщики надеются, что сегодня успешно проявят себя белорусские биатлонистки, которым предстоит провести гонку преследования на 10 км. Лидер сборной Беларуси Дарья Домрачева уйдет на дистанцию 9-й, отставая от победительницы спринта немки Лауры Дальмайер на 46 сек. У Ирины Кривко 17-я стартовая позиция, Надежда Скардино стартует 36-й, у Надежды Писаревой 52-й номер среди 60 участниц пасьюта.

В мужской гонке преследования на 12,5 км выступят 3 представителя Беларуси: Владимир Чепелин, Антон Смольский, Сергей Бочарников.

Белорусская конькобежка Марина Зуева поспорит за награды на дистанции 1500 м.

Без белорусских атлетов пройдут медальные старты в прыжках на лыжах с трамплина, санному спорту, сноуборду, фигурному катанию и фристайлу.-0-