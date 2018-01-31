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Белорусские спортсмены в 2017 году завоевали 647 медалей на крупнейших турнирах - Шамко

Спорт 31.01.2018 | 10:05
Александр Шамко. Фото из архива
Александр Шамко. Фото из архива

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены в 2017 году завоевали 647 наград на чемпионатах, Кубках, первенствах мира и Европы. В медальной копилке 177 золотых, 216 серебряных и 254 бронзовые. Такие цифры привел сегодня на заседании итоговой коллегии Министерства спорта и туризма его руководитель Александр Шамко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что в олимпийских видах спорта белорусские атлеты стали обладателями 249 медалей. В олимпийских дисциплинах на чемпионатах мира завоевано 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы. В олимпийских дисциплинах на чемпионатах Европы получено 19 медалей (5, 5, 9). Все эти показатели значительно превышают медальные достижения белорусов в 2016 году.

Среди регионов наибольший вклад в завоевание медалей на международных спортивных соревнованиях внесли организации физической культуры и спорта города Минска, Витебской и Минской областей, отметил Александр Шамко.

Неплохие показатели и у подрастающего поколения белорусских спортсменов, считает министр. В 2017 году на молодежных, юниорских и юношеских первенствах мира и Европы представителями спортивного резерва завоевано 415 медалей (116, 146, 153), из них 176 - в олимпийских видах спорта. Основную лепту в это внесли организации физкультуры и спорта Минска, Гомельской и Витебской областей.

В работе коллегии спортивного ведомства принимают участие более 600 работников отрасли из всех регионов страны.-0-

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Теги
Беларусь, заседания, Министерство спорта и туризма, статистика, турнир, Шамко
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