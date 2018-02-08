Белорусские спортсмены завоевали еще две медали на Всемирной гимназиаде в Гренобле

8 февраля, Гренобль /Светлана Пекарь - БЕЛТА/. Серебро в эстафетной гонке по биатлону и бронза в керлинге теперь в копилке белорусской сборной, которая принимает участие в I Всемирной зимней гимназиаде школьников в Гренобле (Франция), передает корреспондент БЕЛТА.

Второй результат сегодня в эстафетной гонке показала белорусская команда по биатлону. В забеге принимали участие серебряные призеры в личном зачете Дарья Кудаева и Павел Белько, а также Карина Ануфриенко и Антон Шидловский. Первое и третье место заняли две команды из Франции. Сборная Украины на четвертом месте, россияне - на пятом.

Бронзой сегодня закончились соревнования для белорусской команды по керлингу. В сегодняшней игре белорусы уступили команде из Венгрии. "Ребята играли достаточно хорошо, соперник у нас сегодня был очень сильный. Их основной игрок имеет очень высокий уровень подготовки. Нам необходимо стремиться к такому же, потенциально они это могут", - сообщила тренер команды по керлингу Евгения Орлис. Первое место у Венгрии, на втором месте английские школьники.

Всемирная зимняя гимназиада школьников проходит 5-10 февраля в Гренобле (Франция) под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF). В ней принимают участие сборные 20 стран, что составляет около 600 спортсменов. В программу соревнований включены горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, керлинг, фристайл, хоккей, сноуборд. Беларусь является членом ISF с 2012 года. За это время белорусские школьники дважды принимали участие во Всемирных летних гимназиадах, одна из которых проходила в 2013 году в Бразилии, а вторая - в 2016-м в Турции. В общей сложности на двух соревнованиях спортсмены из Беларуси завоевали 14 медалей, 8 из которых золотые.-0-