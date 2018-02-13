13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки сыграют со Словакией за право остаться в Мировой группе Кубка Федерации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В результате жеребьевки, состоявшейся сегодня в Лондоне, хозяином предстоящего матча стала сборная Беларуси. Встреча пройдет 21-22 апреля в Минске.

Белорусские и словацкие теннисистки в июле 2004 года встречались в Братиславе на этой же стадии Кубка Федерации, и тогда хозяйки были сильнее - 4:0. В мировом командном рейтинге сборная Беларуси занимает сейчас 4-е место, Словакия находится на 11-й позиции.

На старте сезона белоруски уступили в прошедшие выходные на корте минской "Чижовка-Арены" команде Германии со счетом 2:3. Словачки принимали россиянок и добились победы - 4:1.

Также 21 и 22 апреля определятся участники финального матча Кубка Федерации-2018. Сборная Германии примет на своей площадке соперниц из Чехии, французские теннисистки у себя дома будут соперничать с действующим обладателем трофея - командой США. В прошлом году американки одолели в решающем матче белорусок - 3:2. Финал нынешнего розыгрыша состоится 10-11 ноября.-0-