Белорусские теннисистки узнали имена соперниц на старте Australian Open 2018

Мария Шарапова во время жеребьевки Australian Open 2018. Фото из социальных сетей

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мельбурне прошла жеребьевка первого в сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Австралии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом раунде женского одиночного разряда первая ракетка Беларуси Александра Саснович, занимающая 53-е место в мировом рейтинге, встретится с американкой Кристиной Макхейл, у которой 67-я позиция в рейтинге WTA. Соперницей Арины Соболенко (69-й номер мирового рейтинга) будет 19-я ракетка планеты австралийская теннисистка Эшли Барти.

В число 128 участниц основной сетки Australian Open может пробиться еще одна белоруска - Вера Лапко (135). Сегодня она успешно начала квалификационный этап, переиграв румынку Александру Каданцу (171) - 6:3, 6:1. Следующей соперницей Веры будет швейцарская теннисистка Штефани Фегеле (144).

Матчи основного этапа начнутся на кортах "Мельбурн Парка" 15 января, а завершится австралийское первенство 28 января.-0-