Белорусские теннисисты не пробились в основную сетку Уимблдона

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Уимблдонском теннисном турнире сегодня начались квалификационные матчи мужского одиночного разряда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

К сожалению, ни один из трех белорусов не смог пробиться даже во второй круг квалификации третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема". Илья Ивашко (126-й номер рейтинга АТР) уступил британцу Даниэлу Эвансу (343) - 4:6, 4:6, Владимир Игнатик (212) проиграл австралийцу Джону-Патрику Смиту (211) - 7:6 (7:5), 6:8, Егор Герасимов (217) оказался слабее австрийца Денниса Новака (172) - 2:6, 2:6.

Чтобы попасть в число 128 участников основного этапа Уимблдона, нужно преодолеть три квалификационных барьера.-0-