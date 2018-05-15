Белорусские теннисисты проведут стартовые матчи на турнирах в Италии и Узбекистане

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты проведут сегодня стартовые поединки на турнирах в Италии и Узбекистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На престижных женских соревнованиях в Риме (призовой фонд - $3 млн) белоруска Арина Соболенко, занимающая 45-е место в рейтинге WTA, в первом раунде одиночного разряда встретится с представительницей китайского Тайбэя Се Шувэй, у которой 50-я позиция в мировом рейтинге.

На мужском турнире в Самарканде с призовым фондом $75 тыс. сыграют сразу три белоруса. Владимир Игнатик (215-й номер рейтинга АТР) встретится с испанцем Роберто Ортегой-Ольмедо (286), соперником Егора Герасимова (236) будет еще один испанский теннисист - Марио Вилелья Мартинес (321), оппонентом Сергея Бетова (469) станет один из четырех теннисистов, успешно преодолевших квалификационный барьер.-0-