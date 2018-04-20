Белорусские волейболистки (U-17) победили команду Германии на ЧЕ и получили право сыграть на чемпионате мира

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки (U-17) одержали победу над Германией со счетом 3:1 (17:25, 25:23, 26:24, 25:19) на чемпионате Европы в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Дмитрия Кота заняли четвертое место в группе 1 и продолжают борьбу на турнире за 5-8-е места. Белоруски после неудачной первой партии проявили волю и характер во втором и третьем сетах, победив в напряженных концовках. Наиболее результативными игроками матча у белорусок стали Ксения Лебедкина (17), Дарья Борис (14) и Анастасия Шагун (12).
В борьбе за пятое место сборная Беларуси встретится с командой Румынии, которая была сильнее Словении - 3:2. Белорусские волейболистки получили также право сыграть на чемпионате мира.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN