Белорусские волейболистки (U-17) победили команду Германии на ЧЕ и получили право сыграть на чемпионате мира

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки (U-17) одержали победу над Германией со счетом 3:1 (17:25, 25:23, 26:24, 25:19) на чемпионате Европы в Софии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Дмитрия Кота заняли четвертое место в группе 1 и продолжают борьбу на турнире за 5-8-е места. Белоруски после неудачной первой партии проявили волю и характер во втором и третьем сетах, победив в напряженных концовках. Наиболее результативными игроками матча у белорусок стали Ксения Лебедкина (17), Дарья Борис (14) и Анастасия Шагун (12).

В борьбе за пятое место сборная Беларуси встретится с командой Румынии, которая была сильнее Словении - 3:2. Белорусские волейболистки получили также право сыграть на чемпионате мира.-0-