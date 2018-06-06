6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболисты вышли в "Финал четырех" серебряной Евролиги, обыграв на выезде сборную Венгрии со счетом 3:0 (25:16, 25:12, 25:17), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победа в трех партиях позволила подопечным Виктора Бекши выйти в квартет сильнейших команд турнира. Как и в Минске, белорусские волейболисты доминировали в игре в Будапеште. В нападении проявили себя Павел Авдоченко и Артур Удрис, набравшие по 11 очков.
Успех белорусов на выезде во встрече с Венгрией, независимо от исхода встречи Албания-Хорватия, обеспечил им участие в "Финале четырех" серебряной Евролиги.
Турнирное положение: 1.Беларусь - 15 очков (6 матчей). 2.Хорватия - 12 (5). 3.Албания - 5 (4). 4.Венгрия - 2 (6).
Команда Виктора Бекши впервые пробилась в решающую стадию турнира и 15-16 июня в Скопье сыграет за право выступить в золотой Европейский лиге в "Финале четырех" с Македонией и Хорватией. Четвертый соперник определится в противостоянии Латвии и Австрии.
Женская сборная Беларуси в золотой Евролиге потерпела второе поражение от Чехии на площадке "Чижовка-Арены" со счетом 2:3 и завершила борьбу в турнире на втором месте в группе С.-0-
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