Белорусские волейболисты заняли 8-е место на молодежном чемпионате Европы

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты молодежной сборной Беларуси (U-20) заняли 8-е место на чемпионате Европы, который завершается в голландской Гааге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке за 7-е итоговое место белорусы не смогли оказать серьезного сопротивления итальянским сверстникам, уступив с сухим счетом 0:3 (17:25, 20:25, 9:25). На предварительном этапе белорусы заняли 3-е место в группе А, победив команды Португалии (3:0), Германии (3:0), Нидерландов (3:2) и уступив Финляндии (0:3) и Чехии (0:3). В полуфинале турнира за 5-8-е места белорусские волейболисты проиграли полякам 1:3.
В борьбе за чемпионский титул сегодня сыграют сборные Чехии и России, за бронзу поспорят команды Бельгии и Нидерландов.-0-
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