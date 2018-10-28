Белорусский боксер Иван Баранчик завоевал чемпионский титул IBF

Иван Баранчик (слева) во время боя. Фото Ringside24

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Иван Баранчик завоевал чемпионский титул Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (63,5 кг), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состоявшемся сегодня ночью поединке в Новом Орлеане (США) белорус победил техническим нокаутом шведа Энтони Йигита. Тренерский штаб оппонента решил завершить бой после седьмого раунда.

В полусреднем весе Иван Баранчик второй чемпион мира из Беларуси. Ранее Кирилл Релих завоевал титул по другой боксерской версии - WBA, недавно он защитил свое звание, одолев в Йокогаме россиянина Эдуарда Трояновского.

Бой в Новом Орлеане Ивана Баранчика и Энтони Йигита состоялся в ходе четвертьфинальной стадии Всемирной суперсерии бокса.-0-

Иван Баранчик. Фото из официального ВК-сообщества боксера