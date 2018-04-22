Белорусский боксер Николай Веселов завоевал титул чемпиона WBA Continental

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский боксер Николай Веселов завоевал чемпионский пояс Всемирной боксерской ассоциации - WBA Continental, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок состоялся в Таллине с эстонским атлетом Павлом Семеновым в среднем весе (72,5 кг) . По итогам 12-раундового боя судьи единогласно отдали победу белорусу - 115:113, 115:113, 116:112.

Чемпионский пояс WBA Continental Николаю Веселову позволяет бороться за титул интерконтинентального чемпиона, а впоследствии и чемпиона WBA.

Как сообщалось, в марте текущего года барановичский боксер Кирилл Релих стал чемпионом WBA в полусреднем весе. Другой белорус Иван Баранчик является обязательным претендентом на чемпионский титул по версии Международной федерации бокса (IBF).-0-