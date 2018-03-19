Белорусский боксер Кирилл Релих проведет обязательную защиту своего титула против соперника из России

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион мира в профессиональном боксе по версии WBA в весе до 63,5 кг белорус Кирилл Релих первую защиту своего титула проведет против бывшего чемпиона мира Эдуарда Трояновского из России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) призвала тренерские штабы обеих спортсменов незамедлительно приступить к переговорам о проведении поединка. В случае, если сторонам не удастся договориться за 30 дней, то состоятся промоутерские торги - победившая компания получит первоочередное право организации чемпионского боя.

Как сообщалось, 10 марта в Сан-Антонио (США) барановичский атлет Кирилл Релих победил в бою за вакантный чемпионский титул единогласным решением судей кубинца Рансеса Бартелеми. Эдуард Трояновский получил статус обязательного претендента на чемпионский титул в ноябре 2017 года, легко победив в отборочном поединке Карлоса Портийо из Парагвая.-0-