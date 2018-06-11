Белорусский борец Денис Хроменков завоевал золотую медаль молодежного ЧЕ в Стамбуле

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский борец Денис Хроменков завоевал золотую медаль молодежного чемпионата Европы (U-23) в Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 97 кг свое выступление атлет начал с победы над турком Фейзуллой Актюрком, затем был повержен Эрик Свен Тиле из Германии. В решающем поединке за золотую награду Денис Хроменков был сильнее Расула Магомедова из России.

На третью ступень пьедестала почета континентального первенства поднялись также из белорусской команды Роман Читадзе (86 кг) и Ксения Станкевич (50 кг).

В финал турнира пробилась белоруска Екатерина Пичковская (53 кг). В поединке за первое место она уступила Зейнеп Етгиль и стала обладательницей серебряной награды. В весовой категории до 72 кг белоруска Анастасия Зименкова уверенно дошла до решающей схватки, но уступила Селене Ларрок из Франции. В шаге от пьедестала в женской белорусской команде по борьбе остановилась Светлана Ломашевич (55 кг), Дарья Синковец (57 кг) и Евгения Андрейчикова (68 кг).

Всего в активе белорусской команды на чемпионате Европы в Стамбуле пять наград, одна из которых золотая.-0-

Фото организаторов чемпионата