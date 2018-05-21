21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский форвард Андрей Костицын продолжит карьеру в ХК "Динамо-Минск", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Ныне 33-летний воспитанник новополоцкой школы хоккея дебютировал в "Полимире" уже в 16 лет и после двух сезонов, проведенных в чемпионате Беларуси, получил приглашение из московского ЦСКА.

Затем был переезд за океан и отличный сезон в АХЛ в составе "Гамильтон Бульдогс". 23 очка в 66 матчах не остались незамеченными боссами главной команды системы - "Монреаль Канадиенс". В сезоне-2005/2006 Костицын-старший дебютировал в НХЛ. В 2011 году в его послужной список добавляется еще один клуб НХЛ - "Нэшвилл Предаторс". Всего в сильнейшей лиге планеты Андрей сыграл 398 матчей, в которых набрал 222 (103+119) очка.

Андрей Костицын - один из лидеров сборной Беларуси по количеству сыгранных матчей: на его счету 159 поединков за национальную команду, в которых он забросил 40 шайб. Он принимал участие в девяти чемпионатах мира.-0-