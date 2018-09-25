25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 158-й рекорд в карьере, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Новое достижение он установил сегодня во время спортивного праздника, посвященного 85-летию Университета гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Вячеслав Хоронеко сумел поднять 32-килограммовую гирю в жиме лежа на протяжении 30 минут 1010 раз. Предыдущий рекорд (880 раз) был установлен белорусом 17 марта этого года в Осиповичах.
"Готовился к выступлению последовательно: начал на турнире в марте в Осиповичах, затем в июле в парке Горького в честь 100-летия БЕЛТА смог за 15 минут поднять 415 раз. Сегодня, честно признаюсь, было нелегко, правый локоть не чувствую, однако установленный рекорд в университете МЧС среди своих 158 достижений за карьеру поставлю на четвертое место. Для моего возраста это отличный результат, превзойти который будет непросто", - отметил Вячеслав Хоронеко.
Белорусский гиревик является мастером спорта международного класса, многие из его достижений в поднятии тяжестей остаются непревзойденными.
Спортивный праздник состоялся при поддержке Министерства по чрезвычайным ситуациям, Университета МЧС и Белорусской федерации гиревого марафона.-0-
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