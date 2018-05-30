Белорусский теннисист Андрей Василевский покидает "Ролан Гаррос"

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Василевский и чех Роман Жебавы завершили выступление на открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте парного разряда белорусско-чешский тандем проиграл сегодня бразильско-мексиканскому дуэту Марсело Демолинер/Сантьяго Гонсалес в упорнейшей борьбе в трехсетовом матче на тай-брейках - 6:7 (5:7), 7:6 (10:8), 6:7 (2:7). Встреча продолжалась два с половиной часа.

Позже 4 белорусские теннисистки начнут выступления в состязаниях женских дуэтов. Белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко встретятся с чешско-российской парой Люция Шафаржова/Светлана Кузнецова, Александра Саснович и китаянка Дуань Инъин (Китай) сыграют с румынско-украинским тандемом Ана Богдан/Ольга Савчук, Лидия Морозова и голландка Лесли Керхове будут соперничать с австралийкой Самантой Стосур и россиянкой Анастасией Павлюченковой.

Завтра единственная представительница Беларуси в женском одиночном разряде Александра Саснович во втором раунде сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов, которая выбила из борьбы Арину Соболенко.

В соревнованиях смешанных дуэтов Максим Мирный и латвийская теннисистка Елена Остапенко встретятся со словенкой Андреа Клепач и голландцем Жаном-Жюльеном Ройером.-0-