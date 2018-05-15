Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала турнира в Самарканде

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик успешно стартовал на турнире в узбекском Самарканде (призовой фонд - $75 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке Владимир Игнатик, занимающий 215-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух сетах испанца Роберто Ортегу-Ольмедо (286) - 6:2, 6:4. Еще один белорус Сергей Бетов (469) сыграет с аргентинцем Мануэлем Пенья Лопесом (636). Ранее Егор Герасимов (236) уступил в трехсетовом поединке испанскому теннисисту Марио Вилелья Мартинесу (321) - 7:5, 6:7 (8:10), 4:6.
На женском турнире в Риме белоруска Арина Соболенко (45) в первом раунде встретится сегодня с представительницей Тайбэя Се Шувэй (50).-0-
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