Белорусский велогонщик Константин Сивцов победил в общем зачете "Тура Хорватии"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Константин Сивцов стал победителем общего зачета многодневки "Тур Хорватии", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе соревнований, которые состояли из шести этапов, белорусу, выступающему за команду Bahrain Merida удалось финишировать первым на третьем. До завершения гонки в Загребе Константину удалось удержать лидерство в генеральной классификации. Общее время белоруса - 26 часов 51 мин. 12 сек. Вторым стал Питер Венинг из Нидерландов -+11 сек., а третье место занял велогонщик из Казахстана Евгений Гидич, отставший от чемпиона на минуту.-0-