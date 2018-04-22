Белорусский велогонщик Константин Сивцов победил в общем зачете "Тура Хорватии"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Константин Сивцов стал победителем общего зачета многодневки "Тур Хорватии", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе соревнований, которые состояли из шести этапов, белорусу, выступающему за команду Bahrain Merida удалось финишировать первым на третьем. До завершения гонки в Загребе Константину удалось удержать лидерство в генеральной классификации. Общее время белоруса - 26 часов 51 мин. 12 сек. Вторым стал Питер Венинг из Нидерландов -+11 сек., а третье место занял велогонщик из Казахстана Евгений Гидич, отставший от чемпиона на минуту.-0-
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