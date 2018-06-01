Белорусским атлетам по спортивным единоборствам вручены награды Минспорта

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским атлетам по спортивным единоборствам за успешное выступление на крупных международных стартах в текущем году вручены награды Министерства спорта и туризма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе спортивного ведомства.

Чествование состоялось в олимпийском спорткомплексе "Стайки" с участием министра спорта и туризма Сергея Ковальчука, председателя Белорусской федерации борьбы, олимпийского чемпиона Камандара Маджидова и легенды мирового спорта, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Руководитель спортивной отрасли поздравил атлетов с достигнутыми результатами на международной арене. "Единоборствами занимаются исключительно мужественные, терпеливые и отважные люди. Свою работу они делают добросовестно и качественно. Их успехи - пример другим, особенно молодежи, которая должна понять, что достичь результата можно только через упорный и нелегкий труд", - отметил Сергей Ковальчук.

Министр нацелил представителей спортивных единоборств на тщательную подготовку к II Европейским играм в Минске, подчеркнув, что на домашних соревнованиях выступление белорусских спортсменов обязательно должно быть медальным.

Почетными грамотами Минспорта отмечены старшие тренеры национальной сборной по вольной борьбе Александр Медведь и Артур Зайцев, грамот спортивного ведомства удостоены тренерский штаб женской сборной Беларуси, среди которых Олег Райхлин, Сергей Смаль, добившиеся вместе со своими подопечными высоких результатов на чемпионате Европы 2018 года.

Благодарности Минспорта получили спортсмены по греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, самбо, фехтованию (U23) и таиландскому боксу. На прошедших соревнованиях в апреле-мае текущего года белорусскими атлетами в спортивных единоборствах завоевано 35 медалей.-0-