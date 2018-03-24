Белорусы Кирпичник и Головатюк стали призерами студенческого ЧМ по конькобежному спорту в Минске

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Алексей Кирпичник и Игнат Головатюк стали призерами студенческого чемпионата мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игнат Головатюк стал обладателем серебряной медали на дистанции 1000 м. Белорус всего 0,07 секунд уступил победителю Тацуе Шинаме из Японии. Время чемпиона - 1 мин. 10,81 сек. Игнат Головатюк показал время 1 мин. 10,88 сек. Третье место занял Данила Бобырь из России - + 0,3 сек. Для лидера белорусской команды этой уже вторая награда домашнего мирового форума. Ранее Игнат Головатюк стал серебряным призером на 500 м.

На стайерской дистанции 10000 м успех праздновал итальянец Давиде Джиотто - 13 мин. 16,69 сек. Его соотечественник Микеле Малфати финишировал вторым - + 19,43 сек. На третью ступень пьедестала почета поднялся белорус Алексей Кирпичник - +41,26 сек.

IV чемпионат мира по конькобежному спорту среди студентов завершится в Минске 25 марта.-0-