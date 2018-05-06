Белорусы Коваленко и Дедков заняли пятое место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Турции

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Александр Коваленко и Александр Дедков заняли пятое место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в турецком Мерсине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир с призовым фондом $75 тыс. имеет категорию три звезды. В группе белорусские волейболисты заняли второе место, а в плей-офф справились со словенцами Нейцем Жемляком и Яном Покершником - 23:25, 21:19, 15:10. Во втором раунде плей-офф Коваленко и Дедков были сильнее эстонского дуэта Кусти Нолвак и Март Тииссар - 18:21, 21:18, 15:11. Лишь в четвертьфинале белорусы уступили кубинцам Диасу Нивалдо и Серхио Гонсалесу - 17:21, 15:21.

Как отметил Александр Коваленко, удачное выступление в Турции он посвятил одному из тренеров и лучшему другу из Кобрина, который недавно ушел из жизни.

Ведущая женская белорусская пара в пляжный волейбол Виктория Секретова и Виктория Шалаевская текущий сезон пока не начала.-0-