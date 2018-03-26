Белорусы обыграли Сан-Марино в квалификации молодежного ЧЕ по футболу

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) успешно провели очередной матч отборочного турнира ЧЕ-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В гостевом поединке со сверстниками из Сан-Марино подопечные Людаса Румбутиса добились победы со счетом 2:0. Оба мяча белорусы забили в первом тайме - на 16-й минуте счет открыл Евгений Шевченко, а на исходе получаса игры окончательный результат установил Дмитрий Антилевский.
Положение команд в 1-й квалификацонной группе: Греция - 16 очков (6 матчей), Хорватия - 13 (6), Беларусь - 10 (6), Чехия - 10 (5), Молдова - 3 (6), Сан-Марино - 0 (7).
Следующий матч белорусская "молодежка" проведет 6 сентября в гостях у команды Молдовы.-0-
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