Белорусы победили азербайджанцев в Евролиге по пляжному футболу

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу добилась первой победы в новом сезоне Евролиги, стартовавшем в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня белорусы уверенно переиграли хозяев турнира азербайджанцев со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Олег Гапон, еще по голу забили Вадим Бокач и Денис Самсонов. В стартовом поединке белорусская команда в упорной борьбе уступила португальцам - 2:3.
В заключительном туре 24 июня белорусы встретятся с командой Франции. В первой игре французы проиграли Азербайджану - 1:4, а затем усутупили Португалии со счетом 3:5.
Положение команд после двух игровых дней: Португалия - 6 очков, Беларусь - 3, Азербайджан - 3, Франция - 0.-0-
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