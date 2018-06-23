Белорусы победили азербайджанцев в Евролиге по пляжному футболу

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу добилась первой победы в новом сезоне Евролиги, стартовавшем в Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорусы уверенно переиграли хозяев турнира азербайджанцев со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Олег Гапон, еще по голу забили Вадим Бокач и Денис Самсонов. В стартовом поединке белорусская команда в упорной борьбе уступила португальцам - 2:3.

В заключительном туре 24 июня белорусы встретятся с командой Франции. В первой игре французы проиграли Азербайджану - 1:4, а затем усутупили Португалии со счетом 3:5.

Положение команд после двух игровых дней: Португалия - 6 очков, Беларусь - 3, Азербайджан - 3, Франция - 0.-0-