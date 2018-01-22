Белорусы победили футболистов Бельгии в розыгрыше Кубка развития

Во время матча Беларусь - Бельгия. Фото АБФФ

22 января, Минск /Корр. БЛЕТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-17) одержали вторую победу в розыгрыше Кубка развития-2018, который проходит в минском Футбольном манеже, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня во втором туре соревнований команд группы А подопечные Валентина Михеева встречались с командой Бельгии и победили с минимальным перевесом 1:0. Победный гол забил Роман Давыскиба, отличившийся на первой компенсированной минуте второго тайма. В другом сегодняшнем матче этого квартета футболисты Литвы и Финляндии разошлись миром - 0:0. На старте соревнований белорусы уверенно переиграли литовцев - 3:0, а бельгийцы разгромили финнов со счетом 4:0.

Положение команд после двух игровых дней: Беларусь - 6 очков (разница мячей - 4-0), Бельгия - 3 (4-1), Литва - 1 (0-3), Финляндия - 1 (0-4). В среду, 24 января, белорусским футболистам предстоит встреча с финнами, бельгийцы сыграют с Литвой.

Команды предварительной группы С провели свои первые матчи сегодня: Украина - Молдова - 4:0, Грузия - Казахстан - 3:2.

Накануне в соревнованиях квартета В россияне уступили израильтянам 0:2, словаки проиграли исландцам - 0:1.

Во вторник, 23 января, под сводами Футбольного манежа состоятся 4 игры: Исландия - Израиль (начало в 12.00), Россия - Словакия (14.15), Казахстан - Украина (16.40), Молдова - Грузия (19.00).

Первый этап завершится 25 января, затем победители трех групп разыграют между собой главный приз соревнований, команды, которые финишируют вторыми, поспорят за 4-6-е итоговые места. Победитель и призеры турнира определятся 28 января. Вход на все игры свободный.-0-