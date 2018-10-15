Белорусы проиграли грекам на финише квалификации молодежного ЧЕ по футболу

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) поражением завершили отборочный турнир чемпионата Европы 2019 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня подопечные Людаса Румбутиса встречались в Афинах с командой Греции и, пропустив по голу в каждом тайме, проиграли со счетом 0:2.

В других сегодняшних встречах чехи одолели на своем поле команду Молдовы - 1:0, а хорваты обыграли в гостях футболистов Сан-Марино - 4:0.

Итоговое положение в группе 1: Хорватия - 25 очков (разница мячей - 31-5), Греция - 25 (26-5), Чехия - 16 (14-15), Беларусь - 14 (11-14), Молдова - 7 (8-23), Сан-Марино - 0 (1-29).

Футболисты Хорватии завоевали прямую путевку в финальный турнир континентального первенства, который пройдет с 16 по 30 июня 2019 года в Италии. Грекам предстоит провести матчи плей-офф.-0-