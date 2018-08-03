Белорусы сыграют с турками на домашнем этапе Евролиги по пляжному футболу

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске на новом стадионе для пляжного футбола на территории СОК "Олимпийский" стартует этап Евролиги. Соревнования такого уровня белорусская столица принимает впервые, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первым соперником сборной Беларуси будет команда Турции, встреча с которой начнется в 18.30. А откроется турнир в 17.15 матчем сборных Италии и Польши. Во второй день соревнований 4 августа также состоятся две игры: Италия - Турция (17.15), Беларусь - Польша (18.30), завершится турнир двумя воскресными поединками Польша - Турция (17.15) и Беларусь - Италия (18.30).

На первом этапе Евролиги в азербайджанском Баку белорусы, которых тренирует известный испанский специалист Николас Альварадо, выиграли у команд Азербайджана (4:1) и Франции (3:2), но уступили Португалии (2:3). В общем зачете Евролиги сборная Беларуси занимает сейчас 6-е место, набрав 6 очков. Команды Италии и Польши имеют по 3 зачетных балла, турецкая сборная не набрала ни одного зачетного балла в трех проведенных встречах. Впереди команды Украины и Португалии, набравшие по 12 очков в 6 матчах.

Предстоящие соревнования Евролиги станут тестовыми к турниру по пляжному футболу на II Европейских играх 2019 года в Минске. Кроме хозяина сборной Беларуси, в нем примут участие еще 7 команд, которые определятся после финиша нынешнего сезона Евролиги по пляжному футболу.-0-