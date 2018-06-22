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Белорусы уступили Португалии в первом матче Евролиги по пляжному футболу

Спорт 22.06.2018 | 17:17

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу с поражения стартовала в новом сезоне Евролиги, который начался в азербайджанском Баку, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом матче белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо встречались с серебряным призером прошлого сезона командой Португалии и уступили с минимальной разницей - 2:3. Белорусская команда дважды вела в счете (1:0 и 2:1), но не удержала викторию. Голы в составе белорусов забили Никита Чайковский и Илья Савич.

Свой второй поединок белорусы проведут 23 июня против команды Азербайджана, которая сегодня встретится с французами. В заключительный день первого раунда, 24 июня, белорусская команда сыграет со сборной Франции.

Схема проведения соревнований в дивизионе А Евролиги по сравнению с прошлым сезоном не изменилась: каждая из 12 команд сыграет в двух турах, проведя по 6 игр с разными соперниками. В суперфинал попадут 7 лучших команд, которые 6-9 сентября вместе со сборной Италии определят победителя и призеров турнира. После бакинского этапа сборная Беларуси в начале августа впервые будет принимать этап этого континентального турнира в Минске. Соперниками будут футболисты Польши, Италии и Турции.

Нынешние соревнования Евролиги являются отборочным этапом ко II Европейским играм, которые состоятся в 2019 году в Минске.

В прошлом году белорусы заняли 6-е место в Евролиге, а в 2016-м добились пока лучшего для себя результата, финишировав на 5-й позиции. Год назад в решающем поединке этого турнира россияне обыграли португальцев со счетом 3:1.-0-

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Теги
Беларусь, пляжный футбол, Португалия, турнир
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