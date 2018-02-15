Без высококвалифицированных тренеров невозможно поднять белорусский футбол - мнение

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка квалифицированных тренерских кадров должна стать приоритетом для руководителей белорусского футбола. Такое мнение высказали корреспонденту БЕЛТА участники сегодняшней встречи с Президентом Беларуси, посвященной проблемам футбола.

Известный в прошлом футболист Сергей Боровский подчеркнул, что только профессиональные наставники могут воспитать высококлассного футболиста, без этого трудно говорить о возрождении белорусского футбола. Он считает, что в 90-е годы ХХ века в Беларуси произошел провал в этой сфере - каждый тренировал, как ему вздумается, считая себя профессионалом, а в итоге приходится пожинать плоды той работы. Нужно со всей ответственностью подойти к работе с тренерскими кадрами, ведь только при их творческой работе с молодым поколением футболистов можно рассчитывать на будущие успехи нашего футбола, уверен Сергей Боровский.

Его товарищ по чемпионскому составу минского "Динамо-82" Юрий Курбыко отметил, что глава государства внимательно выслушал мнения профессионалов футбола, которые поделились своим видением проблем, и расставил акценты по всем направлениям. Президент четко дал понять, что государство поддерживает футбольную сферу и готово делать это и дальше, но нужна отдача, результат, ведь именно по этому болельщики судят о работе футбольных специалистов, подчеркнул Юрий Курбыко, который является одним из заместителей председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола". По его мнению, перспективы у белорусского футбола есть, нужно только грамотно подойти к решению насущных проблем, опираясь на профессионалов в этой сфере.-0-