БФЛА дисквалифицировала легкоатлетку за нарушение антидопинговых правил

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация легкой атлетики за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировала бегунью Людмилу Ляхович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Решением дисциплинарной комиссии за нарушение антидопинговых правил в период с 11 декабря 2010-го по 11 апреля 2014 года (абнормальные показатели биологического паспорта) спортсменка дисквалифицирована сроком на два года с 31 октября 2017-го по 30 октября 2019 года с аннулированием результатов за период с 27 июня 2012-го по 10 апреля 2016 года.

Как пояснили в БФЛА, Людмила Ляхович (Коваленко) до 2014 года включительно представляла Украину. В 2017 году спортсменка получила право представлять Беларусь и в составе сборной команды стала обладательницей золотой медали в командном зачете Кубка Европы в беге на 10 000 м. Также спортсменка стала победительницей Минского полумарафона в 2017 году.-0-