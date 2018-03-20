БГК им. Мешкова опубликовал видео с участием болельщиков к плей-офф Лиги чемпионов

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб (БГК) имени Мешкова опубликовал на своем официальном YouTube-канале предматчевое видео к первой игре плей-офф Лиги чемпионов.

"В преддверии важнейшего матча против французского "Нанта", который состоится 24 марта в 19.30, мы подготовили видео с участием преданных болельщиков БГК. Все они разного возраста, пола, социального статуса, но объединяет их одно - любимая команда", - говорится в описании видеоролика.

Первая встреча брестских гандболистов в рамках плей-офф Лиги чемпионов пройдет во Дворце спорта "Виктория" в Бресте 24 марта. -0-