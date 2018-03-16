БГК им. Мешкова первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов проведет 24 марта в Бресте

16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Стали известны даты проведения 1/8 финала Лиги чемпионов с участием Брестского гандбольного клуба имени Мешкова, сообщает БЕЛТА.

Занявший в группе В шестое место БГК в плей-офф сыграет с французским "Нантом", который в октете А финишировал на третьей позиции. Первый поединок 1/8 финала состоится в Бресте 24 марта. Игра в брестском дворце спорта "Виктория" начнется в 19.30. Ответный матч пройдет в Нанте 1 апреля.

За выход в четвертьфинал поборются еще пять пар. Французский "Монпелье" сыграет с испанской "Барселоной", датский "Скьерн" сразится с венгерским "Веспремом", шведский "Кристианстад" будет противостоять немецкому "Фленсбургу", польский "Виве" встретится с "Райн Левен" из Германии. Еще один представитель бундеслиги - "Киль" - стал соперником венгерского "Пика". Также напрямую в 1/4 финала турнира вышли македонский "Вардар" и французский "Пари Сен-Жермен".

Брестский гандбольный клуб путевку в основной раунд Лиги чемпионов завоевал в третий раз подряд. Впервые это случилось в 2016 году. Тогда соперниками "мешковцев" были гандболисты польского "Виве", годом позже - немецкого "Фленсбурга". Четвертьфинальная стадия брестчанам пока не покорялась.-0-

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