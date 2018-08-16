БГК им. Мешкова первый матч сезона проведет в SEHA-лиге против "Извиджача"

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова первый матч в нынешнем сезоне проведет в SEHA-лиге против боснийского "Извиджача", сообщили БЕЛТА в исполнительном комитете SEHA-Gazprom League.

Стартовый матч турнира "мешковцы" проведут на выезде. Он состоится в Боснии и Герцеговине 29 августа.

В восьмом сезоне SEHA-лиги также сыграют словацкий "Татран", македонские "Вардар" и "Металург", хорватские "Нексе" и "Загреб", сербские "Войводина" и "Железничар". Компанию им составит новичок - румынская "Стяуа" из Бухареста. Турнир пройдет по круговой системе, соперники сыграют по 18 матчей. Квартет сильнейших выйдет в "Финал четырех", в котором весной 2019 года определится победитель.

Команды из шести стран составят конкуренцию БГК в новом сезоне SEHA-лиги Турнир пройдет по круговой системе, соперники сыграют по 18 матчей. Квартет сильнейших выйдет в "Финал четырех", в котором весной 2019 года определится победитель.

По словам спортивного директора БГК Павла Башкина, в нынешнем сезоне SEHA-лиги тренерский штаб брестчан будет предоставлять больше игрового времени молодежи.-0-