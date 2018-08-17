БГК им. Мешкова стартовал с победы на Кубке Белгазпромбанка

17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова победил на старте домашнего международного турнира "Кубок Белгазпромбанка", передает корреспондент БЕЛТА.

Первыми на площадку сегодня вышли гандболисты российского "Спартака" и испанского "Гранольерса". Они сыграли вничью - 24:24.

Вторую пару составили БГК и израильский "Маккаби". С первых минут команды продемонстрировали бескомпромиссную игру, боролись за каждый мяч. Спустя десять минут игры "мешковцы" смогли разгадать стратегию соперников и начали отрываться в счете. К 20-й минуте разрыв достиг семи мячей. Перед перерывом лидерство брестчан упрочилось еще больше - 22:13. Во второй половине встречи события развивались по тому же сценарию. Хозяева не встретили серьезного сопротивления со стороны израильского клуба, уверенно победив его со счетом 42:25.

"Приятно выиграть в первом матче сезона на домашней площадке. Постараемся закончить турнир на хорошей ноте, - отметил капитан БГК Сергей Шилович. - Пока новые игроки вливаются, налаживаются взаимосвязи, постараемся от матча к матчу набирать обороты. Товарищеские матчи - репетиция перед важными играми в Лиге чемпионов. У нас сложная группа, нельзя терять очки".

Участники Кубка Белгазпромбанка сыграют между собой по круговой системе. Обладателем трофея станет команда, набравшая больше всего очков. Во второй день турнира БГК сыграет со "Спартаком", а 19 августа встретится с "Гранольерсом".-0-