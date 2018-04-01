БГК им. Мешкова сыграл вничью на выезде с "Нантом" и завершил выступление в Лиге чемпионов

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в выездном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с французским "Нантом" и завершил выступление в турнире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней встрече БГК уступил соперникам со счетом 24:32. Во Францию "мешковцы" отправились заряженными на борьбу. Уже с первых минут матча гости повели в счете. Их преимущество сохранялось до середины тайма, когда "Нант" сравнял цифры на табло, а затем вышел вперед. Брестчане не сдались. На 26-й минуте они восстановили паритет. Кроме того, ударно провели последнюю пятиминутку и ушли на перерыв с преимуществом в три мяча - 17:14.

Во второй половине встречи БГК продолжил играть первым номером. Брестчане лидировали практически на протяжении всего тайма. Однако за три минуты до окончания поединка хозяева площадки смогли сравнять счет. В итоге ответный матч 1/8 финала завершился со счетом 28:28. "Нант" по сумме двух матчей вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. На следующей стадии французская команда встретится с датским "Скьерном", одолевшим венгерский "Веспрем".

Завершив выступление в Лиге чемпионов, Брестский гандбольный клуб сосредоточится на делах чемпионата Беларуси и SEHA-лиги. Так, 10 апреля "мешковцам" на выезде предстоит игра против могилевского "Машеки". Далее брестчане отправятся в македонский Скопье на "Финал четырех" SEHA-лиги. В полуфинале турнира БГК встретится с местным "Вардаром".-0-