БГК им. Мешкова в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает в Бресте "Нант"

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова сегодня проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "Нанта", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок пройдет под сводами брестского Дворца спорта "Виктория". Стартовый свисток арбитров прозвучит в 19.30. Телеканал "Беларусь 5" планирует показать этот матч в прямом эфире.

Для игроков БГК это третья подряд попытка выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Их соперники вышли в плей-офф во второй раз. "Мешковцы", обладая большим опытом выступления в этом турнире, постараются воспользоваться своим преимуществом. Главный тренер брестчан Сергей Бебешко нацеливает свою команду на победу с разницей в несколько мячей. Также перед хозяевами площадки стоит задача пропустить не более 25 голов.

В преддверии важного матча против "Нанта" БГК объявил акцию "Синяя арена". Болельщикам предлагают прийти поддержать команду, облачившись в клубные цвета.-0-