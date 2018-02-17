БГК им. Мешкова в выездном матче Лиги чемпионов сыграет против "Веспрема"

Во время матча БГК им. Мешкова - "Веспрем". Фото из архива

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб им. Мешкова в двенадцатом туре Лиги чемпионов сыграет сегодня на выезде против венгерского "Веспрема", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом круге, когда команды играли в Бресте, венгерская дружина одолела БГК со счетом 29:26. В Веспрем чемпионы Беларуси отправились с надеждой на реванш. Судить этот матч будут арбитры из Боснии и Герцеговины - Амар Коньичанин и Дино Коньичанин. Поединок начнется в 19.30. Телеканал "Беларусь 5" планирует показать его в прямом эфире.

С сильнейшим клубом Венгрии в официальных встречах "мешковцы" пересекались уже десять раз. Отобрать очки у гранда брестчанам пока не удавалось.

Также сегодня сыграют еще четыре представителя группы В Лиги чемпионов. Польский "Виве" на домашней арене примет словенский "Целе", немецкий "Фленсбург" отправится в гости к французскому "Пари Сен-Жермен". На 18 февраля намечен поединок между датским "Ольборгом" и еще одним представителем Германии - "Килем".

После 11 туров в группе В лидирует ПСЖ (20 очков), следом идут "Фленсбург" (15) и "Веспрем" (13). На четвертом месте размещается "Киль" (13), на пятом - "Виве" (9). Брестский гандбольный клуб замыкает шестерку (8). Вне зоны выхода в плей-офф сейчас находятся "Целе" и "Ольборг".-0-