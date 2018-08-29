БГК имени Мешкова победил на старте SEHA-лиги

Во время матча. Фото БГК им. Мешкова

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова победно стартовал в SEHA-лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом поединке нового сезона чемпионы Беларуси обыграли в гостях "Извиджач" из Боснии и Герцеговины со счетом 33:29 (17:17).

В этом сезоне SEHA-лиги брестчане будут представлены главным образом резервным составом под началом Андрея Мочалова.

Восьмой сезон SEHA-лиги стартовал 28 августа. В Бухаресте дебютант турнира румынская "Стяуа" с минимальным перевесом переиграла словацкий "Татран" из Прешова - 26:25. В сербском дерби гандболисты "Войводины" обыграли в Нише местный "Железничар" со счетом 27:20. Сегодня в Скопье встретятся два клуба из Македонии "Вардар" и "Металлург", а 30 августа между собой сыграют хорватские команды "Нексе" и "Загреб".

На первом этапе участники проведут двухкруговой турнир - матчи дома и в гостях. По его итогам весной 2019 года квартет лучших в "Финале четырех" разыграет призовые места.

В прошлом сезоне победителем SEHA-лиги стал "Вардар", победивший в решающем поединке "Загреб" - 26:24. Третье место занял словенский "Целе", переигравший в матче за бронзу БГК со счетом 31:28. В прошлые годы брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами (2014, 2015) и однажды взяли бронзу (2017).-0-