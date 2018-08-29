БГК имени Мешкова стартует в SEHA-лиге гостевым матчем с "Извиджачем"

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня стартует в SEHA-лиге. Первый поединок чемпионы Беларуси проведут в гостях у клуба "Извиджач" (Босния и Герцеговина), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В новом сезоне этого турнира в составе брестчан будут выступать в основном молодые гандболисты во главе с наставником Андреем Мочаловым. В прошлые годы БГК четыре раза встречался с "Извиджачем" и победил во всех матчах.

Восьмой сезон SEHA-лиги стартовал 28 августа. В Бухаресте дебютант турнира румынская "Стяуа" с минимальным перевесом переиграла словацкий "Татран" из Прешова - 26:25. В сербском дерби гандболисты "Войводины" обыграли в Нише местный "Железничар" со счетом 27:20. Сегодня в Скопье встретятся два клуба из Македонии "Вардар" и "Металург", а 30 августа между собой сыграют хорватские команды "Нексе" и "Загреб".

На первом этапе участники проведут двухкруговой турнир - матчи дома и в гостях. По его итогам весной 2019 года квартет лучших в "Финале четырех" разыграет призовые места. В прошлом сезоне победителем SEHA-лиги стал "Вардар", победивший в решающем поединке "Загреб" - 26:24. Третье место занял словенский "Целе", переигравший в матче за бронзу БГК со счетом 31:28. В прошлые годы брестские гандболисты дважды становились серебряными призерами (2014, 2015) и однажды взяли бронзу (2017).

Основной состав БГК вернулся из французского Страсбурга, где занял 3-е место на представительном международном турнире. Брестчане под руководством нового наставника испанца Маноло Каденаса победили "Вардар" - 32:22 и венгерский "Весперм" - 27:26, а также уступили победителю соревнований французскому клубу "Пари Сен-Жермен" - 29:35.-0-