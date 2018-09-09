Бьорндален не намерен возвращаться в спорт даже в случае победы в рождественской гонке

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален не будет рассматривать вариант возвращения в спорт даже в том случае, если одержит победу в рождественской гонке, куда он был приглашен выступить вместе с Дарьей Домрачевой, четырехкратной олимпийской чемпионкой. Об этом Бьорндален рассказал ТАСС.

32-летняя Домрачева и 44-летний Бьорндален ушли из спорта после окончания прошлого сезона. Рождественская гонка, в которой они выступят 29 декабря, официально называется "Мировой командный вызов по биатлону" и является коммерческим соревнованием. С 2002 года она проходит на футбольном стадионе в Гельзенкирхене.

Домрачева и Бьорндален примут участие в рождественской гонке в Германии "С нетерпением ждем встречи с огромной компанией биатлонных болельщиков и с нетерпением ждем этот старт на потрясающей арене", - сообщила Домрачева.

"Я не думаю, что мы должны думать о победе в этой гонке, мы надеемся, что не станем последними, - сказал Бьорндален. - Постараемся показать свой максимум, но в любом случае возвращение в спорт для меня невозможно. Мы получили приглашение, поскольку организатор гонки - мой большой друг, которого я знаю много лет. В рождественской гонке я выступал пять или шесть раз, поэтому он спросил меня, не хочу ли я выступить в ней в последний раз для немецких болельщиков. Обсудив это предложение с Дарьей, мы приняли решение порадовать наших немецких поклонников, тем более выступать там всегда очень приятно".

При этом восьмикратный олимпийский чемпион не исключает, что в будущем еще не раз может выступить в подобных шоу-гонках.

"Для нас это будет странное соревнование, потому что у нас не будет полноценной подготовки к нему, но мы покажем все, на что способны. Хотя и противостоять нам будут лучшие биатлонисты мира, не любители", - заметил норвежец.

Бьорндален рассказал, что даже после окончания профессиональной карьеры он продолжает активно тренироваться. "Моя жизнь, безусловно, изменилась после окончания столь длительной карьеры. Ощущается разница, поскольку распорядок моего дня изменился. Но я все равно стараюсь тренироваться каждый день, хотя и не так интенсивно, процентов на 30 от того, что я делал раньше. Мне все еще нравится тренироваться, я беспрерывно тренировался, как мне кажется, с десяти лет, поэтому если остановлюсь, то остановиться может и мое сердце", - отметил он.

"Кроме того, я сейчас стараюсь проводить много времени с семьей, хотя и приходится много путешествовать между Минском, Австрией и Норвегией, поскольку у меня происходит много встреч, есть различные дела. Но мне моя жизнь сейчас нравится", - подчеркнул Уле-Эйнар Бьорндален, который вместе с Дарьей Домрачевой воспитывает дочь, ей скоро исполнится два года.-0-