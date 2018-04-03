Бьорндален объявил о завершении карьеры

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален на специальной пресс-конференции объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону отметил: "Минувший сезон прошел не так, как я хотел. Прошедший сезон стал последним в моей карьере, хотя я не против был бы посоревноваться еще пару лет".

Уле-Эйнар Бьорндален рассказал также, что у него начались проблемы с сердцем: в прошедшем сезоне его беспокоила фибрилляция предсердий. Проблемы со здоровьем и желание уделять больше времени семье стали причинами для завершения карьеры. 44-летний спортсмен отметил, что пока еще не решил, чем бы ему хотелось заниматься в будущем.

Титулованный норвежский биатлонист за свою спортивную карьеру завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз Уле-Эйнар Бьорндален становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира. Также Бьорндалену принадлежит рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира - 95. Наряду с норвежской лыжницей Марит Бьорген он является рекордсменом зимних Олимпиад по числу золотых медалей.

В завершившемся сезоне Уле-Эйнару Бьорндалену не удалось отобраться на Олимпиаду в Пхенчхане в составе команды Норвегии из-за слабых результатов на этапах Кубка мира. Бьорндален отправился в Пхенчхан в составе белорусской делегации и оказывал помощь в подготовке своей супруге Дарье Домрачевой.-0-