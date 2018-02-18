18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону, муж Дарьи Домрачевой Уле-Эйнар Бьорндален пока не принял решение о завершении карьеры. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Я не уверен, буду решать после этого сезона. Посмотрим, на что я способен, мне нужно обсудить это вместе с семьей, - сказал Уле-Эйнар Бьорндален. - Я всегда мотивирован тренироваться для соревнований, но мне нужно взглянуть на мое здоровье, увидеть общую картину и принять решение после сезона".
Отвечая на вопрос, намерена ли Дарья Домрачева участвовать в следующих Олимпийских играх, спортсмен заметил, что все возможно. "Скоро увидим. Если она будет в форме спустя четыре года, все возможно. Ей нужно самостоятельно принять решение, это не сложно для нее", - добавил он.
Сейчас Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева живут в небольшом городе в Австрии, но будут приезжать и в Беларусь. У норвежца также поинтересовались, не планирует ли пара второго ребенка. "Я не знаю. Сейчас мы в спорте. А там посмотрим", - ответил Уле-Эйнар Бьорндален.-0-
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