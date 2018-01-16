Бьорндален прокомментировал свое непопадание на Олимпиаду в Пхенчхане

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал свое непопадание в окончательный состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пхенчхане. Об этом пишет sportarena.com.

"Это неприятно. Я должен признать это. Я был нацелен на попадание на Олимпиаду, хотел выступить там и завоевать медаль. Теперь это невозможно. Я все еще верю, что в нынешней ситуации мог бы завоевать медаль на Олимпиаде. Последний шанс был в Рупольдинге, и я не реализовал его. Я торопился. Этому есть несколько причин. И это моя ответственность. До Олимпиады около месяца, и мне удалось бы набрать форму. Олимпиада по телевизору? Это в новинку для меня, раньше я не был в такой ситуации. Я обязательно буду следить за парнями. У нас очень сильная команда. У них будет много медалей. Надеюсь, они достигнут пика формы. Завершение карьеры? Я все еще мотивирован. Собираюсь закончить сезон, а потом проанализирую его", - цитирует легендарного спортсмена Nettavisen.

15 января было объявлено, что 43-летний норвежский спортсмен не прошел квалификационный отбор и в Пхенчхан не поедет. "Кандидатура Бьорндалена не была представлена на утверждение спортивным директором сборной Норвегии. До этого НОК Норвегии провел основательные дискуссии с биатлонным руководством по поводу выбора команды", - указывалось в сообщении НОК Норвегии. Объявление состава норвежской биатлонной сборной превратилось практически в спортивную сенсацию.

Для поездки на Олимпиаду в Пхенчхане Бьорндалену в личных гонках Кубка мира нужно было однажды финишировать в топ-6 или же дважды заехать в топ-12, но биатлонист не смог подняться выше 18-го места.

Между тем известно, что Уле-Эйнар Бьорндален с 24 по 28 января выступит на чемпионате Европы в Италии.

В спортивной копилке у Уле-Эйнара Бьорндалена 13 наград различного достоинства шести зимних Игр. Дебютировал он в 20 лет на Олимпийских играх в 1994 году, Игры-2018 могли стать для Бьорндалена, которому 27 января исполнится 44 года, седьмыми в карьере. В Пхенчхан в нынешнем году отправится жена норвежца Дарья Домрачева, для которой предстоящие старты станут третьими.-0-