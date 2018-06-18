Благотворительный забег пройдет 23 июня на обновленном минском стадионе "Динамо"

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На обновленном минском стадионе "Динамо" пройдет большой благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Легкоатлетический старт SunRunChallenge благотворительного проекта #velcombegom пройдет на "Динамо" 23 июня с 11.00 до 15.00.

Чтобы принять участие в акции, нужно прийти на легендарную арену со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением и пробежать по новым дорожкам стадиона.

Поддержать "солнечных" детей и принять участие в забеге на "Динамо" SunRunChallenge уже согласились десятки известных белорусов. Его участником станет призер Олимпийских игр по метанию молота и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Акцию поддержат и другие известные спортсмены, деятели искусства, представители государственных учреждений.

Кроме того, в зачет акции #velcombegom идут километры, которые ее участники пробегут с 21 по 24 июня. Чтобы внести свой вклад в доброе дело, всем желающим нужно просто выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom. За четыре дня совместными усилиями участникам проекта нужно пробежать 50 тыс. км. Если любителям бега удастся достичь этого результата, то организатор velcom перечислит Br50 тыс. детскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.-0-