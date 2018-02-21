21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Более 2 тыс. фотографий представлены в ходе акции НОК "Разам з камандай!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

"Наиболее активно ведут себя болельщики в соцсетях "Вконтакте" и Instagram. Фото поддержки команды можно найти самые разные, встречаются и достаточно оригинальные", - отметили в НОК.

С декабря 2017 года каждый желающий имеет возможность создать лозунг для белорусской олимпийской сборной, сфотографироваться на фоне спортивных объектов или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением, направить пожелания в адрес атлетов.

Все вышеперечисленные работы необходимо размещать на своих страницах в соцсетях с официальными хештегами акции #разамзкамандай, #NOCBelarus, #TeamBelarus, #OlympicBelarus.

Из уже представленных работ белорусские олимпийцы в Пхенчхане выбирают наиболее достойные.

Итоги будут подведены после завершения Олимпиады, их опубликуют на сайте и страницах НОК в социальных медиа. Победители получат памятные сувениры от организаторов и автографкарты от участников XXIII зимней Олимпиады 2018 года.-0-