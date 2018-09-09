9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 25 тыс. бегунов вышли на старт Минского полумарафона на 5,5 км, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Заключительный забег собрал представителей беговых движений из Беларуси и зарубежных стран, команды высших и средних специальных заведений, трудовых коллективов. Всего более 25 тыс. участников, среди которых многие известные персоны, представители бизнеса. Старт забегу на 5,5 км дал Вадим Девятовский.

Ранее состоялись забеги на 21,1 км и 10,5 км. Победителями у мужчин на самой длинной дистанции стал Абебе Негево Дегефа из Эфиопии, у женщин - представительница Кении Шейла Еротич, белоруска Светлана Куделич завоевала серебро.

В 2018 году Минский полумарафон проходит в четвертый раз. В 2017-м в нем участвовали около 30 тыс. человек. Минский полумарафон имеет бронзовый лейбл Международной федерации легкой атлетики, а также пять звезд качества и безопасности забегов Европейской легкоатлетической ассоциации.-0-