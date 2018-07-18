Более 4 млн человек в Беларуси посмотрели телетрансляции ЧМ по футболу

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 млн человек в Беларуси посмотрели телетрансляции чемпионата мира по футболу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Чемпионат мира вызвал высокий интерес среди белорусских болельщиков, причем как у телезрителей, так и у интернет-пользователей. По данным ООО "АМГ-Консалт"/"Реальное измерение", с 14 июня по 15 июля ЧМ на "Беларусь 5" и "Беларусь 2" посмотрели более 4 млн телезрителей - 59% городского населения Беларуси в возрасте старше 4 лет, проинформировали в пресс-службе медиахолдинга.

Наиболее активно белорусские болельщики поддерживали команду сборной России. "Рекордсменом по популярности стал матч за выход в полуфинал между Россией и Хорватией: его посмотрел каждый пятый белорус - 1 млн 430 тыс. человек. Доля телевизионной аудитории составила 37,5%, а это значит, что практически 40% горожан, решивших провести субботний вечер 7 июля перед экранами телевизоров, предпочли футбол любому другому телевизионному контенту. Пик зрительского интереса пришелся на серию пенальти - доля телесмотрения достигла 50%. Несмотря на достаточно поздний час (матч закончился ближе к полуночи), решающую для дружины Станислава Черчесова футбольную схватку в эфире телеканала "Беларусь 5" в это время смотрели более 1 млн белорусских болельщиков", - рассказали в пресс-службе.

На втором месте по популярности - финальный матч Франция - Хорватия, который "Беларусь 5" также транслировал в прямом эфире. За игрой наблюдали 1 млн 360 тыс. человек, что составляет 19,4% горожан старше 4 лет. Доля телесмотрения составила 31,1%, рейтинг - 9,1%. Тройку лидеров замыкает матч 1/8 финала между Россией и Испанией, который состоялся 1 июля. Его зрительская аудитория составила 1 млн 60 тыс. человек (15% горожан). Доля аудитории - 31%, рейтинг - 8,1%.

В пресс-службе добавили, что количество просмотров страниц официального портала Белтелерадиокомпании за время проведения мундиаля превысило 9 млн. Топовые трансляции собирали более 110 тыс. единовременных подключений. Обзоры матчей и дневники чемпионата, размещенные на YouTube-канале "Беларусь 5", посмотрели более 3 млн 300 тыс. пользователей.

Белтелерадиокомпания обеспечивала прямые трансляции всех 64 матчей мундиаля.-0-